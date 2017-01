American Horror Story, i genitori americani: "E' lo show più ignobile della tv"

" American Horror Story " e " Scream Queens " finiscono nel mirino del Parents Television Council (PTC), un gruppo conservatore americano composto da genitori agguerriti, che hanno invitato spettatori e inserzionisti a boicottare i due show per il loro contenuto ritenuto offensivo. In particolare, il PTC ha definito la serie tv in cui recita Lady Gaga, "lo show più ignobile e scioccante mai visto in televisione".

Il PTC ha invece definito "Scream Queen" "pericoloso per i bambini di ogni età" e ha criticato aspramente la scelta della multinazionale McDonald di sostenere la serie tv con spot in onda a ripetizione nei primi quattro episodi della stagione e "American Horror Story" con campagne advertising in metropolitana.



Non è la prima volta che il PTC è protagonista di iniziative del genere. Nel novembre 2014, il gruppo presentò un esposto alla FX emittente della serie tv "Sons of Anarchy", chiedendo la cancellazione dello show per le scene di sesso e nudo contenute in episodi andati precedentemente in onda.



"American Horror Story" e "Scream Queens" sono entrambe serie tv create da Ryan Murphy, autore noto per il gusto splatter e i contenuti espliciti. Tra le serie tv firmate dallo sceneggiatore e regista (ha diretto Julia Roberts in "Mangia, Prega, Ama") anche "Popular" e "Nip/Tuck".