Alessia Marcuzzi: "Su Instagram con i filtri, in tv al naturale"

Alessia, prova costume superata, hai postato delle foto in cui appari in ottima forma...

Se ti riferisci ai selfie in costume, posso subito svelare il segreto: usare i filtri giusti. Ci sono delle tecniche precise, ad esempio mettersi davanti allo specchio del mio bagno, che è fantastico, tirare la pancia in dentro, trovare le pose giuste e il fisico è subito perfetto... Sono una maga del selfie...



Come ti tieni in forma?

Sono fortunata di natura perché sono magra. Mi alleno due volte a settimana, una volta pilates e una crossfit, senza esagerare. Mi piace mangiare e facendo ginnastica me la posso prendere comoda.



Che estate sarà?

Vacanze un po' al mare e un po' in montagna, non ho ancora deciso dove andare...



Dai, avrai già prenotato..

Allora non ve lo dico. I posti per non farsi scovare dai paparazzi se uno vuole li trova....



Che mamma sei?

Molto presente, severa su alcune cose, come ad esempio sugli orari del dormire e mangiare non si sgarra... per altre sono permissiva. Anche se sono stata molto indipendente, i miei genitori non mi facevano andare in discoteca con le amiche. Con i miei figli cercherò di essere più elastica. In realtà Tommaso si lamenta già..



Sei molto presente sui social e con Lapinella una delle fashion blogger più influenti, come è cambiato il tuo rapporto con la Rete?

E' simbiotico, scelgo di comunicare delle cose sui social, ad esempio il mio matrimonio. Non parlo più solo dei look, ma di viaggi, ristoranti, consiglio dei posti dove andare con i bambini... Anche low cost.



Come ti spieghi tutta questa popolarità sul Web?

La verità è che devi sempre rispecchiare quello che sei, se fai una cosa sui social che è diversa da come sei, poi la gente se ne accorge, se sei simile a come appari in tv e comunichi allo stesso modo, le persone lo capiscono. Si vede che c'è la mia mano. Io ci sto tanto, senza togliere spazio ai miei figli e alla mia famiglia.



Cosa guardi in tv?

Dipende dagli orari, guardo molto le serie tv con mio figlio, anche tre o quattro contemporaneamente, siamo degli 'addicted': da 'Breaking Bad' a 'True Detective' a 'House of cards'. Guardo i programmi di Maria De Filippi, 'Amici' è bello ed educativo. Mi piace 'Che tempo che fa...'. Ma non la guardo tutto il giorno, spesso preferisco le pubblicità, che sono dei piccoli film, in pochi minuti c'è tutto.



Come la scegli la tv che fai?

Cerco sempre di essere leggera e di accompagnare lo spettatore senza fatica, è giusto che ci siano due tipi di tv, di informazione e di intrattenimento... Ci si deve svagare, staccare anche un po' la spina. Sono una persona educata, e mi chiedo perché uno gentile non deve avere personalità? Se sei aggressivo hai personalità, se non lo sei dicono 'poverina lei è un po' così'. Ma perché? Non è un modo di fare che mi appartiene.



Cosa bolle in pentola? Torni a condurre il Grande Fratello? Rifarai l'Isola dei Famosi?

Giuro, non so niente del mio futuro, per ora mi preparo al Coca Cola Summer Festival...



La carriera di attrice, invece?

Era il mio grande sogno, poi mi sono resa conto che ti viene meglio fare altro e l'ho accantonato. Ho fatto quello che potevo, il sogno però è rimasto, la tv mi è arrivata e mi sono dedicata alla famiglia.



Hai già smentito il terzo figlio..

I miei figli li voglio crescere io e non mi va di sballottarli troppo... quindi per ora va bene così.



Appari più matura, è solo una impressione?

E' vero, è merito dell'esperienza, il Peter Pan c'è sempre, ma l'ho accantonato, sono cresciuta, merito anche di mio marito Paolo. Sono sempre stata uno spirito selvaggio, ora sono più in pace con me stessa. Sia chiaro, le pazzie continuo a farle. Ma a casa.