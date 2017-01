Alessia Marcuzzi: "La mia estate tra musica, cinema e tanto mare"

Preferisce vivere il presente, Alessia Marcuzzi . Il tempo che passa non è un problema. E pazienza se spunta qualche ruga, l'importante è avere lo spirito giusto per affrontarla. All'inaugurazione della boutique di IWC in via Montenapoleone a Milano , la conduttrice che presto vedremo al timone del Coca Cola Summer Festival su Canale 5, anticipa a Tgcom24 i nuovi progetti di lavoro e sulle vacanze confessa: "Tanto mare, voglio rilassarmi con la famiglia".

Alessia, indossi un orologio da maschio, non ti smentisci...

Ho sempre indossato orologi tipicamente maschili. Pensa che la collaborazione con IWC è nata perché hanno visto al mio polso un loro orologio. Tutti mi dicevano che è da uomo, ma io ho sempre sostenuto il contrario. D'altronde sono sempre stata un 'maschiaccio', rubo persino le cose a mio marito dall'armadio.

Che rapporto hai con il tempo che passa?

Non mi piace guardare molto al futuro, mi concentro sempre sul momento. Penso al tempo di oggi, vivo la quotidianità. Col tempo che passa però bisogna anche fare un po' i conti e bisogna mantenersi in forma.

Il tuo segreto?

Tanta ginnastica, mangiare sano, qualche massaggio. Vuoi la verità? Combatto con lo spirito. Ho un modo di approcciarmi alla gente con il sorriso, spesso mi dicono che sembro una ragazzina. In realtà sono piena di rughe. Mia nonna ha 94 anni e ha una vitalità da vendere. Va in giro, gioca a burraco, va alle feste, prepara da mangiare ai poveri in chiesa, quando la chiamo sul telefonino è sempre occupata. E' tutta una questione di atteggiamento...

Ti vedremo presto Coca Cola Summer Festival... come è stata questa edizione?

La musica è tornata in piazza e mancava da tempo, un po' come succedeva con il Festivalbar. L'ingresso è gratuito, la gente è venuta in Piazza del Popolo a Roma... Quest'anno ancora di più ci siamo divertiti, ormai è un appuntamento consolidato. I primi anni era un po' una scommessa. Non sapevamo bene come sarebbe andata. Invece la gente ha risposto benissimo.

Qual è la tua hit dell'estate?

Sono un po' fissata con i Coldplay, sono stata di recente anche al loro concerto a Londra. Ho una passione estrema per loro. 'Hymn For The Weekend' è la mia canzone, rappresenta la gioia...

A proposito di estate, come sarà la tua?

Per ora non vado in vacanza. Devo dare la voce a Tulip, la bambina del film di animazione "Cicogna in missione" che esce a ottobre, è un cartone della Warner. L'ho fatto soprattutto per Mia, avevo già doppiato un cartoon quando Tommaso era piccolino. E ora lo faccio sì per mia figlia, ma anche per il piacere di calarmi in un personaggio diverso. La recitazione è sempre stata prima passione. Do la vocina a una persona che non sono io, la devi cambiare e modulare, senti di dare un po' di anima al personaggio.

Mare o montagna?

Sicuramente faremo un puntatina anche in montagna, che l'anno scorso abbiamo saltato. E poi mare, mare, mare... Con Paolo non abbiamo ancora prenotato, giuro non lo sappiamo ancora dove andremo. Una cosa è certa: voglio rilassarmi e godermi il più possibile la famiglia e gli affetti.