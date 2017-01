A "Domenica Live" Wanda Fisher, la sosia di Ivana Spagna: "Non mi spaccio per lei"

Continua la polemica a distanza tra Ivana Spagna e la sua sosia Wanda Fisher, querelata per aver partecipato ad alcune serate spacciandosi per la cantante di "Easy Lady". Per la prima volta la Fisher si è difesa in tv, nello studio di "Domenica Live", raccontando la sua versione dei fatti: "Non mi sono mai spacciata per lei. Quando partecipo a delle serate dichiaro sempre il mio nome, non deve prendersela con me"