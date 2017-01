A "Domenica Live" il matrimonio di Max dei Fichi d'india: "Adesso sono un fico più maturo"

Vittoria nella sfida degli ascolti per " Domenica Live ", il programma di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso. Nel periodo di sovrapposizione con Domenica In il contenitore di Canale 5 ha ottenuto il 15.80% contro il 14.10 della concorrenza. Merito di storie come quella di Massimiliano Cavallari , detto Max, de " I fichi d'India ", che si è sposato in diretta con la 33enne Manuela Russo. "Oggi sono un fico più maturo, perché mi sposo" ha detto.

"Barbara, grazie. Sono emozionatissimo - ha detto appena arrivato -. Lo spettacolo più bello, sono emozionatissimo e ho paura. Grazie Barbarella".



Inevitabile un pensiero per il collega Bruno Arena, colpito da un aneurisma cerebrale nel 2013: "Sarò bellissimo, prima gli ho scritto un messaggio. Lui è a fare delle cure. Ho sempre bisogno dei suoi cinque, dei suoi ok, perché lui è la mia seconda moglie". E in quanto alla sposa, in abito bianco, è giunta su un'auto speciale, in stile Transformers di colore rosso, designata da Umberto Palermo. Un bacio appassionato alla vista di Max. "Sono emozionatissima. Che devo dire? Il mio bambino di 53 anni è il più bello del mondo. Adesso lo tengo a bada", ha commentato.