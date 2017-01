A "Domenica Live" Annalisa e Francesca Minetti: "Lottiamo contro la cecità"

Negli ultimi anni le condizioni di Annalisa sono peggiorate, ma grazie ai progressi della medicina forse in futuro sarà possibile operare chi come lei soffre di retinite pigmentosa: "Grazie alla tv, che arriva in tutte le case, voglio informare le persone che hanno il mio stesso problema. Forse tra tre anni e mezzo sarà possibile operare questa difficoltà visiva".



Durante l'intervista è intervenuto anche il papà, attraverso una commovente lettera, in cui le ha espresso tutto il suo amore e l'ammirazione che prova per il coraggio che ha dimostrato. Annalisa è andata poi nella 'stanza emozionale', dove ha ripercorso come in un film tutta la sua vita, dall'infanzia ai successi nello sport e nella musica, fino all'arrivo del figlio Fabio. Ad attenderla alla fine del viaggio c'era mamma Filomena; le due non sono riuscite a trattenere le lacrime e si sono abbracciate emozionate.