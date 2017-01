Yaya DaCosta sarà Whitney Houston nel biopic tv

14:17 - Sarà Yaya DaCosta a far rivivere il mito di Whitney Houston sul piccolo schermo. Dopo il ruolo nella serie tv "Ugly Betty" e la consacrazione con il film "The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca", in cui interpretava un membro delle Pantere Nere, ora l'attrice è stata scelta come protagonista del biopic di Lifetime dedicato alla leggendaria artista pop. A dirigerla sul set l'attrice Angela Bassett, che fu amica e collega della Houston.

Il biopic - che uscirà nel 2015 - si concentra sulla tormentata relazione amorosa tra la Houston e il cantautore Bobby Brown, indagando anche sui lati oscuri del loro successo. Alla regia l'attrice Angela Bassett, che lavorò insieme alla cantante nel 1995 sul set di "Donne - Waiting to Exhale".

"Ho moltissimo rispetto per il talento di Whitney e Bobby, per i traguardi che sono riusciti a raggiungere - ha ammesso la Bassett in un comunicato stampa - Sento la responsabilità di raccontare la loro storia. La loro umanità e il loro legame hanno affascinato tutti noi. Sono più che entusiasta di avere l'opportunità di stare dietro la macchina da presa ed entrare nel loro mondo".