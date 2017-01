Stephen Colbert sostituirà David Letterman

In lizza c'erano anche Ellen DeGeneres e Jon Stewart , ma ad avere la meglio è stato Stephen Colbert . Il comico amico degli Obama raccoglierà infatti l'eredità di David Letterman e tra un anno sarà alla guida del famoso " Late Night Show ". A confermare l'ingaggio è la rete Cbs : "Ha firmato per cinque anni".

Letterman andrà in pensione nel 2015 e dopo aver annunciato il ritiro dalla tv, negli Stati Uniti è partito subito il toto-nome sul sostituto. A sorpresa è stato scelto il conduttore del programma satirico "The Colbert Report" su Comedy Central.



Amico intimo di Barack e Michelle Obama, il comico era seduto vicino alla First Lady alla cena offerta di recente alla Casa Bianca in onore del presidente francese, Francois Hollande. "Sono emozionato e grato che la Cbs abbia scelto me", ha commentato. Poi, con il suo usuale senso dell'umorismo, ha aggiunto: "Ora, se volete scusarmi, devo andare a sistemare un spazio che ho tra i denti".