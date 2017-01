Sarah Paulson: "Tequila prima della scena di sesso con i serpenti"

14:30 - La scena della strega Cordelia che fa l'amore in un cerchio infuocato circondata da serpenti è stato uno dei momenti più suggestivi della terza stagione di "American Horror Story". Realizzare il ciak non è stato altrettanto emozionante per l'attrice Sarah Paulson, che ospite del Late Night di Seth Meyers ha ammesso: "Ho dovuto bere della tequila, ero molto nervosa. C'era un serpente in particolare che si era preso troppa confidenza".

"C'era un serpente albino di nome Butter che era molto a suo agio sul mio corpo, mi metteva la lingua nel naso. Ero al centro di un cerchio di fuoco, circondata da serpenti che strisciavano in ogni direzione. L'operatore mi disse che non si vedevano nell'inquadratura, cosìiniziai a mettermeli da sola sulla testa, intorno al collo e al corpo".



Per fortuna a 'rassicurarla' sul set c'era la collega Jessica Lange: "Si è avvicinata e mi ha detto 'divertiti con questi serpenti, ma ricordati che anche se sono addomesticati possono ancora mordere'. Che razza di persona direbbe una cosa del genere? Comunque non è stata la cosa più inquietante che ho girato, è stato peggio la scena in cui ho dovuto allattare il mio amico 35enne Zachary Quinto"