Sarah Michelle Gellar, la star della serie tv "Buffy" adesso vende limonate

09:11 - Nuova vita per Sarah Michelle Gellar, che dopo il successo in tv con la serie "Buffy" ha dovuto ricominciare da zero. L'attrice ha infatti pubblicato su Twitter una foto del suo nuovo business: un chioschetto di limonate. "Bisogna pur guadagnarsi da vivere in qualche modo" commenta divertita, mentre sorride seduta dietro il bancone tra una bottiglia piena e un cestino di biscotti.

Dopo anni passati a correre dietro demoni e vampiri anche la spietata Buffy aveva bisogno di un po' di tranquillità. Per la sua "second life" l'attrice ha scelto il classico modo americano per iniziare a fare soldi, un chiosco di limonata sul ciglio della strada.



Per allargare il mercato la Gellar si è subito affidata ai social, pubblicizzando la sua attività su Twitter e ricevendo centinaia di commenti entusiasti da parte dei fan, che non vedono l'ora di dissetarsi con un bicchiere della sua limonata.