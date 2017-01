11 giugno 2014 Ryan Kwanten: "Il mio primo ciak di True Blood? Una scena di sesso orale" L'attore che interpreta Jason abbandona il cast e si lascia andare a ricordi piccanti Tweet google 0 Invia ad un amico

08:49 - In "True Blood" Ryan Kwanten interpreta il donnaiolo Jason e proprio durante il suo primo giorno di riprese, per esigenze di copione, gli toccò una scena particolarmente hot. "Nel mio primissimo giorno sul set, nella prima stagione, c'era una scena in cui facevo sesso orale con Maudette (interpretata da Danielle Sapia) - ha svelato al magazine 'Bello' - La prima volta che mi sono calato nei panni di Jason è stato tra le sue gambe".

"Penso che Jason sia una sorta di bussola morale dello show. E' quello che è: può essere divertente, spontaneo o semplicemente stupido - ha continuato l'attore - Mostra sempre la sua vera natura in ogni situazione".



Kwanten non sarà però presente nella settima e ultima stagione di "True Blood". Un addio che l'attore è convinto possa fare bene alla sua carriera: "Voglio rimettermi in gioco, affrontare nuove sfide. E' arrivato il momento di prendermi un po' di tempo per fare un bilancio e capire dove mi trovo in questo momento".