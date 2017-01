Michael Bublé papà instancabile: "Voglio altri tre o quattro figli"

10:56 - Da pochi mesi padre di un bambino, Michael Bublé in un'intervista a "Verissimo" racconta: "Da quando sono diventato padre mi sento finalmente realizzato. E' stata la ciliegina sulla torta, come se la mia vita fosse iniziata solo in quel momento e - aggiunge - io e mia moglie vogliamo andare avanti e fare 3 o 4 figli".

E infine: "Stiamo pensando di comprare una casa a Roma. Ci piacerebbe mettere la nostra base in Europa, qui in Italia”.