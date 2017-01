Mediaset Italia, la tv per chi è all'estero In streaming da ogni parte del mondo

11:39 - Tv in streaming per tutti e in ogni parte del mondo: è la svolta di “Mediaset Italia”, il canale da anni già attivo all'estero attraverso le piattaforme tradizionali, via cavo e satellite, ora sarà visibile attraverso computer (PC o Mac) e, a breve, anche su tablet Apple e Android, smartphone Android e iPhone.



Il servizio si chiama “Mediaset Italia Online” e propone il meglio della programmazione Mediaset (reti generaliste e tematiche free) riunita in un unico canale visibile solo al di fuori dai confini italiani.



Un modo facile e conveniente per mantenere il legame con il proprio paese d’origine sia per chi risiede stabilmente all'estero sia per chi espatria a lungo per incarichi professionali. E l'offerta è davvero ampia: eventi sportivi in diretta, le principali edizioni del Tg5 e gli approfondimenti giornalistici, le ultime fiction, il grande cinema italiano, i più celebri programmi di intrattenimento.



Tutto il pacchetto è visibile con un abbonamento il cui costo varia da paese a paese e mediamente si aggira intorno ai 5 euro al mese.



Si accede all’indirizzo online.mediasetitalia.com con una prova gratuita di 15 giorni – offerta Try&Buy - al termine della quale si potrà scegliere se l’offerta interessa e sottoscrivere online un abbonamento trimestrale o annuale, senza vincoli di rinnovo.