19 agosto 2014 Marco Bocci: "Non mi fido più di nessuno" L'attore racconta a Tv Sorrisi e Canzoni l'evoluzione del suo personaggio Domenico Calcaterra in "Squadra Antimafia 6" dall'1 settembre su Canale 5

11:29 - "Domenico Calcaterra troverà una sua strada privata per fare giustizia", Marco Bocci anticipa a "Tv Sorrisi e Canzoni" l'evoluzione del suo personaggio in "Squadra antimafia 6" alla vigilia della messa in onda della fiction di Canale 5 lunedì 1 settembre: "Il vicequestore non si fida più di nessuno", sottolinea. Non solo, l'attore racconta che tra "Rosy e Lara sceglierà...".

"Le novità sono tantissime - racconta - ci sono nuovi personaggi, buoni e cattivi, poi una svolta fondamentale che riguarda il mio Calcaterra. Che intraprenderà un percorso privato e personale. Non si fida più di nessuno e decide di fare da solo, a costo di sacrificare Squadra e amici". E la storia con Lara? Resteremo amici e avremo una grande intesa, ma niente di più. Poi il legame con Rosy rimane forte e importante".