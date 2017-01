Karina Cascella, prove da sposa

10:43 - Con Alessandro Fogacci, assicura, c'è solo una tenera "amicizia". Intanto Karina Cascella fa le prove da sposa, in abito bianco, a Napoli, e posta su Instagram gli scatti sexy. L'ex opinionista di "Uomini e Donne" è raggiante. Dopo la foto scattata a Capodanno con il calciatore, ex della velina Costanza Caracciolo, in molti hanno ipotizzato una love story. Karina però nega, o forse aspetta tempi più maturi per fare l'annuncio. Sognando i fiori d'arancio.