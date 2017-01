Karina Cascella: "Ho bisogno d'amore"

13:58 - Da poco è single e a "Uomini e Donne" non sa ancora se tornerà nella veste di opinionista, intanto Karina Cascella si lancia nel mondo della musica e reinterpreta il brano cantato dal papà Enrico nel 1977 "Ho bisogno del tuo amore". A Tgcom24 la showgirl racconta la sua nuova avventura: "Non mi sento una cantante, ma mi sono divertita e non escludo di incidere altri brani".

Karina, come nasce questo progetto?

Per caso, un po' al ristornate un po' sotto l'ombrellone. Grazie al mio amico Emiliano Pepe, che conosceva mio papà e mi ha proposto di reinterpretare un suo brano...



Tuo papà era un cantante?

Sì, negli anni Settanta. E ha inciso molte canzoni che ai tempi hanno avuto un discreto successo. Così abbiamo scelto 'Ho bisogno del tuo amore'. Anche se non ho mia avuto un bel rapporto con mio papà, è stato un gesto d'amore nei confronti dei miei genitori e della mia mamma, la canzone era dedicata a lei. Non ci sono più entrambi...



Non è facile improvvisarsi cantante...

Infatti non mi reputo una cantante, certo non sono stonata (ride, ndr)... E' l'eredità che mi ha lasciato mio padre...



E con Emiliano Pepe (marito della Pina, ndr) come vi siete trovati?

Ripeto siamo amici, ci vogliamo bene e ci frequentiamo da tempo. Lui mi ha proposto questo progetto, che ha prodotto, e abbiamo fatto tutto 'in casa', con lo stilista Tom Rebl anche lui amico, la truccatrice amica, la villa dove abbiamo girato il video prestata dall'amica...



A proposito, il video è molto sobrio...

Ma no, anzi ci sono trasparenze... Certo, se vi aspettavate il topless di questa estate...



Farai un album o ti fermi al singolo?

Non lo so, magari faremo un altro brano sempre di mio papà... ma è ancora tutto da decidere, le canzoni ci sono...



Sei tornata single da poco...

La storia con Martin Evans è finita, io ci avevo creduto davvero, mi ero impegnata. E invece lui è stata una delusione, non dico che ero follemente innamorata, ma per me era una cosa seria, invece a lui interessavano di più le uscite sui giornali..



Con Salvatore Angelucci avete mantenuto un buon rapporto...

Sì, è il papà di mia figlia e prima di metterci insieme eravamo amici. Adesso abbiamo costruito un buon equilibrio, ci vogliamo bene....



Si è parlato di un ritorno di fiamma...

Non è così, ho detto una frase che è stata interpretata male, io dico sempre 'mai dire mai'... ma non credo che questo sia il caso...



Tornerai come opinionista a Uomini e Donne?

Per ora no. L'anno scorso sono arrivata ad ottobre, quest'anno chissà, magari vi faccio una sorpresa. Ci tengo però a sottolineare che i rapporti con la redazione e Maria De Filippi sono ottimi. Perché spesso si parla di liti o contrasti. E questo non è il mio caso. Poi con Maria è impossibile, per me è davvero importante, e non lo dico per lecchinaggio, ma ogni volta che guardo mia figlia e penso al mio lavoro dentro di me la ringrazio sempre. Tutto è cominciato con 'Vero Amore' che mi ha dato la possibilità poi di fare altre cose. E io sono una che non dimentica.