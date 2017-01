Jessica Parè, da Mad Men a GQ sempre più sexy

09:57 - Non le sono bastate le scene ad alto tasso erotico di "Mad Men" né la sensuale esibizione di "Zou Bisou Bisou" dove imitava Sophia Loren. Jessica Paré, alias Megan Calvert in Draper, ha posato senza veli per l'edizione inglese di GQ. Lingerie anni '70, in pieno stile col suo personaggio, location e atmosfera retrò, la canadese in questo servizio sprigiona, ancora una volta, tutto il suo sex appeal.

Trasparenze e tessuti preziosi, come quelli indossati sul set. Celebri le scene che la vedevano avvinghiata al marito Don, interpretato da Jon Hamm. Sesso e siparietti hot di sicuro non la spaventano, come ha raccontato lei stessa, "Amo ogni secondo sul set e Jon è il massimo: bello e supertalentuoso". E bella lo è anche lei. Fisico longilineo dalle curve sinuose, capelli scuri e bocca carnosa, l'attrice sa come scaldare gli animi degli spettatori. Quella che inizierà tra poco in America sarà la sesta e ultima stagione di Mad Men ed è certo che situazioni ad alto tasso erotico non mancheranno.



Jessica, intanto, intrattiene i suoi fan posando sensuale e impegnandosi in nuovi progetti. I rumors più insistenti la vogliono come protagonista di un film della Marvel ma non solo. Sembra che ci siano altri ruoli per lei tra le varie serie della AMC, da "The Walking Dead” a "Better call Saul" nessuno vuole rinunciare a questa bomba sexy.