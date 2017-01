Iene-Paola Ferrari, è bufera per una presunta aggressione

15:14 - E' polemica al calor bianco tra le Iene e Paola Ferrari. La conduttrice è stata avvicinata dal "twerkatore" fuori dagli studi della Rai. Uno scherzo per le Iene, "una vera aggressione" secondo la giornalista che sarebbe anche svenuta. Le Iene, che andranno in onda mercoledì, hanno risposto pubblicando sul sito Facebook della trasmissione il video dell'episodio. "Ecco l'aggressione da parte a Paola Ferrari" è il titolo, volutamente ironico a smentire la gravità dell'accaduto. Appuntamento da mercoledì 22 gennaio in diretta su Italia 1 alle 21.10.

Tutto è iniziato nel primo pomeriggio di domenica, quando la giornalista è stata attesa fuori dagli studi dal "twerkatore", noto per i suoi scherzi nei quali rifa su personaggi colti in strada, le mosse che hanno reso celebre Miley Cyrus, con indosso una parrucca bionda e mini shorts. Scesa da un'auto e, dopo aver fatto un paio di foto con dei fan, è stata avvicinata, con la scusa di un sondaggio, da un figurante delle Iene. Mentre stava rispondendo, e' intervenuto alle sue spalle il secondo attore con la parrucca.



La Rai ha descritto lo scherzo come una versa aggressione. "Paola Ferrari - ha spiegato il vicedirettore sport Maurizio Losa - è riuscita a stento a divincolarsi, pensando fosse un tentativo di aggressione visto che questo personaggio la strusciava da dietro, e una volta entrata nel palazzo è svenuta rimanendo sotto shock per diverse ore".



Una volta ripresasi la conduttrice ha chiamato la polizia, ma ha fatto sapere che non sporgerà querela. Losa ha espresso a nome della redazione sportiva e del programma "solidarietà alla collega". "Condanniamo con fermezza quanto accaduto per il cattivo gusto e la gravità di un presunto scherzo del genere - ha sottolineato - e pretendiamo che almeno ci siano subito le scuse".



La risposta dalla redazione delle Iene è arrivata prontamente, senza comunicati o difese d'ufficio, ma semplicemente postando il video dell'accaduto, dove si vede la Ferrari salire i gradini degli studi, essere avvicinata dal "twerkatore" un attimo prima di entrare negli studi e accorgersi a malapena di quanto accaduto una volta dentro.