Hayden Panettiere, trasparenze da brivido

09:46 - Bionda, bellissima e con curve da lasciare senza fiato. Hayden Panettiere conquista la copertina di "Cosmopolitan" UK con trasparenze intriganti, che esaltano ancora di più il suo prosperoso décolleté. La star di "Nashiville" si racconta a tutto tondo, svelando di come Hollywood possa essere molto duro con le donne: "Se un uomo esce con 10 donne è 'l'uomo' ma se lo fa una ragazza cos'è? Non c'è una parola carina per descriverla".

Con le sue forme perfette la Panettiere ha messo K.O. anche il pugile ucraino Wladimir Klitschko, di tredici anni più grande: "Sulla carta una relazione tra di noi sembrava impossibile, le differenza tra le nostre vite sono enormi. Sulla superficie non abbiamo niente in comune ma nel profondo i nostri valori e i nostri obbiettivi sono simili, abbiamo un feeling molto forte".



I due fanno coppia fissa ormai dal 2009, ma per ora nessuno dei due parla di matrimonio: "Ce la prendiamo con calma, vogliamo divertirci e stare bene insieme. Ma non sono contraria, anzim, nei miei piani voglio prima sposarmi e poi avere una famiglia".