Gabriel Garko, Roma festeggia il nuovo "Rodolfo Valentino"

12:11 - Cresce l'attesa per il film "Rodolfo Valentino - La leggenda" in onda in due parti su Canale 5 il 16 e il 17 aprile in prima serata. Ad interpretare il mitico seduttore è Gabriel Garko che è stato festeggiato da amici e colleghi del cast con un gran gala che si è tenuto al Centro Palatino di Roma. Tra i presenti Giuliana De Sio e Francesco Testi.

Presenti alla festa, oltre a Garko e il cast, anche il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri, il responsabile della Fiction Mediaset Antonino Antonucci e il regista Alessio Inturri.



La prima cosa che Gabriel Garko ha fatto quando ha saputo di dover interpretare Rudy è stato prendere lezioni di ballo, perché Valentino era un ballerino provetto. Si è sottoposto a settimane intensive di lezioni con un maestro di tango, foxtrot, charleston e valzer. "Il tango - confessa l'attore - mi ha appassionato in modo particolare: non vorrei smettere adesso, vediamo anche in base agli impegni con gli altri set". Oltre a Valentino, l'attore si è alternato anche con le riprese di "L'onore e il rispetto 4". Qual era il segreto di Valentino secondo Garko? "Sicuramente il fatto che fosse italiano".



La storia del film ruota attorno a Rodolfo Valentino, acclamato divo hollywoodiano, che vive un momento di profonda crisi artistica e personale. Alcune delusioni lo hanno allontanato dal cinema e ad Hollywood, nonostante i tentativi di lanciare nuovi volti, non riescono a trovarne il degno sostituto.



Il pubblico rimpiange l’inimitabile Valentino ma Rodolfo ancora non si convince al grande rientro. La risposta alla domanda di un ragazzo, che lo riconosce in strada casualmente, è l’occasione per tornare indietro nel tempo con i ricordi e svelare dall’inizio le vicende attraverso le quali Rodolfo Guglielmi di Castellaneta divenne Valentino, la leggenda.