Fiorello torna finalmente a sorridere

19:41 - Dopo la grande paura, per Fiorello è arrivato finalmente il momento della gioia. "Diva e Donna" ha paparazzato lo showman nella piscina di un hotel a Riccione con la figlia Angelica e la moglie Susanna. Sul volto di Rosario è tornato il sorriso, sulla fronte invece una bandana copre la cicatrice, segno dell'incidente in moto di 4 mesi fa in cui ha investito un uomo e ha rischiato di morire.

Giochi in acqua, baci, abbracci e tanti sorrisi. Fiorello cerca di lasciarsi alle spalle i brutti momenti che ha vissuto in questi mesi e si gode la sua bambina che non lo lascia un attimo. Un dolce spettacolo che mamma Susanna immortala con una macchina fotografica. Un quadretto familiare davvero felice.