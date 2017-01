David Beckham, sfida all'ultimo uovo in tv

15:17 - Ospitata a base di uova per David Beckham, che in tv si è sottoposto ad una roulotte russa molto particolare. Davanti ad una confezione di uova identiche, di cui otto sode e quattro fresche, il conduttore Jimmy Fallon e il calciatore si sono divertiti a rompersele a turno sulla testa. E' andata male a Beckham, che ha rimediato uno shampoo a base di tuorli. D'altra parte con una moglie come Victoria non poteva certo essere fortunato al gioco.

Il calciatore durante il gioco non si è scomposto, sfoggiando un sorriso smagliante anche quando il "colpo" andava male. In questo momento ha infatti un bel po' di motivi per sorridere. E' infatti il testimonial di una nuova linea di intimo e nello spot, andato in onda nella grande vetrina del Superbowl, è stato diretto dal regista di "Drive" e "Solo Dio Perdona" Nicolas Winding Refn.