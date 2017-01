Courtney Stodden, sexy e maliziosa per andare... in chiesa

11:26 - Courtney Stodden non rinuncia mai alla giusta dose di sensualità e trasgressione, nemmeno quando si tratta di andare... in chiesa. Dopo il tour nei cimiteri, in cui aveva sfoggiato un décolleté capace di risvegliare i morti, ora la stellina americana ha voluto condividere con i "fedeli" di Instagram il look piccante scelto per la messa domenicale.

"E' il momento della Chiesa", ha commentato divertita la Stodden, a margine di un selfie in cui indossa una camicetta sapientemente sbottonata all'altezza del seno.



Uno scatto che ha stuzzicato la curiosità dei suoi fan, risvegliando improvvisamente i loro istinti religiosi. "In quale Chiesa vai?" si è informato un 'pellegrino', mentre un altro ha colto l'occasione per chiedere a Courtney di "esaudire le mie preghiere".