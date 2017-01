Courtney Stodden, un décolleté esplosivo che risveglia anche i morti

14:58 - Chi l'ha detto che il cimitero è un luogo tranquillo? Scollo generoso e ben in vista, l'ex gieffina inglese Courtney Sodden si è recata in pellegrinaggio al Westwood Village Memorial Park Cemetery, dove sono sepolte le celebrità di Hollywood. La bionda ha "omaggiato" con le sue curve prosperose la memoria dell'icona sexy per eccellenza Marilyn Monroe, per poi recarsi dalla Charlie's Angels Farrah Fawcett e alla diva Eva Gabor.

Nel suo tour la stellina del Grande Fratello inglese ha fatto tappa sulle tombe delle sue muse ispiratrici, facendosi immortalare davanti alle lapidi con un mini-top non proprio adatto al luogo sacro, che copriva a malapena il seno prosperoso.