Cory Monteith, overdose già a 15 anni

10:27 - Si cela una triste storia dietro la star di "Glee" Cory Monteith, morto per mix letale di alcol ed eroina. La madre, Ann McGregor alla Abc ha raccontato un episodio terribile riguardante il figlio: "Già a 15 anni ha rischiato di morire per overdose. Aveva un'emotività provata dal rapporto conflittuale con il padre", ricorda commossa. Ad oggi tramite mail e sms la signora McGregor è in contatto con l'ultima fidanzata del figlio, Lea Michele.

Durante il filmato Ann ha mostrato dei video inediti di Cory da bambino. Era un piccolo genio: "A tre anni sapeva leggere e comprendere i libri - racconta - Lo abbiamo mandato a scuola in anticipo poi però ha perso interesse per lo studio". Insomma sembra che alla base dei problemi dell'attore ci fosse il rapporto difficile con il padre che si è fatto vivo solo negli ultimi due anni quando Cory era all'apice del successo. L'uomo però è stato respinto dal figlio. "Non credo che avremmo avuto il potere di cambiare le scelte che Cory stava facendo - conclude Ann -. Anche se parlavo con lui non sono riuscita ad impedire quello che è accaduto. Ancora oggi non ho una risposta del perché sia accaduto".