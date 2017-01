Canale 5, un pomeriggio da record

14:56 - Il pomeriggio della stagione 2013/2014 è il più visto degli ultimi 8 anni di Canale 5 grazie a sei programmi da record: "Beautiful", "Centovetrine", "Uomini e donne", "Il segreto", "Pomeriggio Cinque" e "Avanti un altro". Giancarlo Scheri, direttore della Rete ammiraglia Mediaset, ha dichiarato: "Sono molto orgoglioso di questi risultati. Il pomeriggio di Canale 5 è il più forte della televisione italiana e il più seguito in Europa".

E ancora: "Risultati eccezionali, frutto di un grande gioco di squadra da parte di tutti coloro che lavorano per Canale 5. Contenuti pregiati ed esclusivi, forte fidelizzazione del pubblico sull'intero arco del pomeriggio e, soprattutto, la forza e la immensa professionalità di quattro tra i migliori talenti della televisione italiana: Maria De Filippi, Barbara d’Urso, Paolo Bonolis, Gerry Scotti. Questi i segreti di un successo, che si somma al successo della mattina, con l’ottimo lavoro di Federica Panicucci e Federico Novella e di Barbara Palombelli. Grazie e complimenti a tutti, alle redazioni, alle produzioni, a tutti tutti”.



Da settembre a maggio, la fascia pomeridiana di Canale 5 (dalle ore 13.40 alle ore 19.55) ha 3 punti di share più della concorrenza che salgono a 10 tra il pubblico più pregiato, quello tra i 15-64 anni (19.3% Canale 5, 16.1% Raiuno; sul target commerciale: 21.2% per Canale 5 contro l’11.4% di share per Raiuno).Inoltre l'insieme dei programmi del pomeriggio di Canale 5 ha una media di 2.730.000 telespettatori con una share del 19.3%. Tra il pubblico 15-64 anni, la categoria d’età più richiesta dagli investitori pubblicitari, la share media si incrementa ulteriormente, salendo al 21.2%.



Ecco le medie stagionali dei singoli programmi in onda nel pomeriggio di Canale 5: "Beautiful": 3.500.000 telespettatori, share del 20% (19.3% tra il pubblico 15-64 anni). "Centovetrine": 3.000.000 telespettatori, share del 18.1% (18.3% sui 15-64 anni). "Uomini e Donne": 3.000.000 telespettatori in media, share del 22% (25% sui 15-64 anni e 26.3% sui 15-34 anni) "Il Segreto": 3.000.000 telespettatori, share del 26.5% (27.2% sui 15-64 anni) "Pomeriggio Cinque": 2.200.000 telespettatori, share del 20% (21.6% sui 15-64 anni). "Avanti un altro": 4.000.000 telespettatori, share del 20% (24% tra il pubblico tra i 15 e i 64 anni).