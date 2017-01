Amici 13, Christian: "Io, vittima di bullismo, mi isolavo e pensavo solo a ballare"

10:39 - Colpo di scena alla semifinale di "Amici 13", il ballerino dei Blu Christian viene eliminato e non arriva in finale. Vincenzo dei Bianchi vince la categoria di danza e martedì 25 maggio in prima serata su Canale 5 sfiderà la cantante Deborah e la band Dear Jack. Tgcom24 ha incontrato Christian: "Sono felice lo stesso, lavorerò con Christian De Sica". E poi confessa: "Sono stato vittima di bullismo da piccolo, mi isolavo, pensavo solo a ballare".

Dunque in finalissima sono arrivati la cantante Deborah, la band Dear Jack e il ballerino di latino-americano Vincenzo, quest'ultimo si è anche aggiudicato il premio della categoria danza di 50mila euro per essere riuscito a battere Christian. I due ballerini si sono scontrati a suon di coreografie di Giuliano Peparini fino al verdetto finale del voto congiunto di giudici e professori. La puntata di domenica ha totalizzato 22.70% di share pari a 5 milioni di spettatori. In particolare prima serata 18.82 % di share e 4.500.000 e seconda serata con il 20.50% di share e 2.761.000 telespettatori.



Abbiamo incontrato Christian dopo la sua eliminazione per farci raccontare le impressioni e il bilancio di questo lungo percorso dentro la scuola.



Ti aspettavi di perdere contro Vincenzo?

Ci ho pensato tutta la settimana sul fatto che potessi perdere e qualche dubbio mi è venuto durante la seconda manche per qualche passo falso che ho commesso. Ma sono tranquillo e assolutamente contento per il percorso che ho fatto.



Perché ha vinto lui?

Ha un fortissimo impatto sul palco e prestanza fisica.



Si è molto parlato della tua esibizione su "La Cura" di Battiato contro il bullismo...

Quella coreografia era proprio destinata ad essere mia. Sono molto legato alla canzone perché è quella del mio primo saggio di danza. Inizialmente Peparini aveva creato questo balletto pensando al tema del bullismo ma abbiamo intrecciato tutto con la mia vera storia. Da ragazzino sono stato vittima di bullismo. Una violenza più psicologica che fisica.



Come sei riuscito a uscirne?

In quel periodo, avevo undici anni, tanti miei coetanei giocavano a pallone. Consideriamo anche che venivo da una piccola realtà. Non capiva nessuno il mio amore per la danza. In ogni caso non mi sono fatto abbattere, certo mi sono isolato concentrandomi solo sul ballo e questo mi ha dato una grande forza.



I tuoi genitori ti hanno aiutato?

Non ho condiviso tutto questo con mamma e papà perché volevo raggiungere da solo il mio traguardo, non facendoli preoccupare. E' stata grande la mia voglia di farcela. Facevo le mie lezioni di danza e non c'era altro. Mi bastava quello.



La cantante Giada ha legato molto con te, dice che sei come un fratello. Com'è nata la vostra amicizia?

Giada è stata un punto di riferimento importante per me dentro la scuola. Mi metto sempre in discussione, sono iper-autocritico nei miei confronti, cerco di analizzare le cose che non vanno per migliorarmi sempre. Esagero, a volte. Lei riusciva a contenere questi sentimenti e riportarmi alla realtà delle cose. Sia con lei che con Giacomo Castellana di notte, al residence, ci facevamo di quelle chiacchierate... Comunque lei è una ragazza più matura della sua età e la apprezzo molto artisticamente. E' cresciuta molto.



E' vero che sei fidanzato?

Sì, da qualche anno. Non è una ballerina ma sin da subito le ho fatto capire cosa comporta il mio mestiere. Con sincerità ho spiegato i sacrifici che comporta stare con me e con i miei orari, spostamenti. Ha capito tutto.



Chi vincerà "Amici"?

I Dear Jack. Con Alessio non avevo un buon rapporto e nell'ultima settimana sono riuscito a conoscerlo meglio e sono felice di averlo fatto. Spero vincano, se lo merita lui e se lo merita tutto il gruppo.