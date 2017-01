Alexandra Daddario, il seno che alza gli ascolti in televisione

11:40 - All'inizio il suo personaggio, la misteriosa e conturbante Lisa Tragnetti, doveva solo comparire per qualche puntata ma i telespettatori americani di "True Detective" sono letteralmente impazziti per la sua bellezza. I produttori hanno così deciso di dare più spazio all'attrice Alexandra Daddario che ha 'scaldato' i dati auditel grazie ad un incontro molto hot sul divano con il protagonista Woody Harrelson, che interpreta il detective Hart.

Per fortuna Woody ha fatto in modo che la situazione attorno fosse più rilassata possibile - ha detto l'attrice commentano l'ormai famosa scena sexy che sta facendo il giro anche sul Web -. Dunque alla fine non ero per niente imbarazzata. Ho cercato di non pensare troppo prima di girare quella scena. Comunque se sono stata bene lo devo unicamente a Woody Harrelson".