Alex Gadea: "Così ho lasciato Il Segreto"

12:05 - Poteva cullarsi sugli allori e continuare a interpretare Tristan Montenegro ne "Il Segreto" per tanto tempo. Eppure l'attore Alex Gadea dopo la seconda stagione e al vertice della popolarità ha deciso di reinventarsi ed uscire di scena. "Sto girando un'altra serie - spiega a Tv Sorrisi e Canzoni - Ciega a citas prodotta da Mediaset". Ma le fan italiane stiano tranquille, vedranno in tv il loro bel Tristan ancora per un anno.

"Ho pensato che avevo già avuto molto da questa esperienza - continua Alex - e volevo sperimentare altro. Oltretutto dopo tre anni di riprese al ritmo di 12 ore al giorno per sei giorni a settimana, cominciavo ad avere una crisi d'identità. La domenica al supermercato in jeans e maglietta mi sentivo quasi a disagio senza indossare le casacche di Tristan".



Infine l'amore: "Sono molto innamorato di una ragazza della quale però non voglio fare il nome. Sono molto geloso della mia vita privata".