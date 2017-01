"Quarto Grado" riparte dal caso di Yara Gambirasio

08:33 - Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ripartono con "Quarto Grado" in onda venerdì 5 settembre in prima serata su Retequattro da Yara Gambirasio e lanciano la campagna "Io dico no": un palloncino bianco contro la violenza in famiglia. L'iniziativa inviterà a tenere alta l’attenzione su chi è oggetto di violenza in famiglia: minori, anziani, donne.

Nuzzi, durante la diretta e nel corso dei prossimi appuntamenti della stagione, esorterà il pubblico a liberare tanti palloncini bianchi, immortalare il momento con un video o una foto da inviare a quartogrado@mediaset.it, postarlo sui social con gli hashtag #iodicono e #quartogrado.



Dunque dopo il successo della scorsa stagione (e forte dei risultati ottenuti con “Segreti e delitti” su Canale 5, che ha raggiunto picchi del 24% di share), la squadra capitanata da Siria Magri torna ogni venerdì, in prima serata, su Retequattro. Confermati per il secondo anno alla guida del programma leader d’ascolti (con una crescita del +26% tra settembre 2013 e maggio 2014) della Rete diretta da Giuseppe Feyles, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.



Nel corso della prima puntata, “Quarto Grado” ripercorre e aggiorna le maggiori vicende di cronaca irrisolte del Paese, da Yara Gambirasio a Federica Mangiapelo, e dà conto dei casi che hanno richiamato l’attenzione dei media nelle ultime settimane.



Nel team del settimanale di Retequattro, infine, restano confermati gli inviati sul territorio, gli esperti chiamati a commentare cold case e attualità, le accurate ricostruzioni e i tanti contributi di testimoni e tecnici.