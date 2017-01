"Paperissima Sprint", Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti belli e passionali

10:52 - La coppia più invidiata della televisione italiana si racconta a cuore aperto. Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti, impegnati su Canale 5 con "Paperissima Sprint", svelano al settimanale Chi il segreto del loro amore. Sicuramente lui è un passionale: "Farei l'amore con te e per tradirti andrei dall'amante che sei tu". Lei e il desiderio di un figlio? "Ora che abbiamo raggiunto questo equilibrio, direi che siamo già al completo".

Insomma i due anche se lavorano sullo stesso set non sembrano accusare segni di stanchezza: "Se per noi vuol dire Sardegna in un hotel di massima categoria con sessanta persone della troupe che poi sono tutti amici, servirti e riveriti ma tutta la vita! Altra cosa sono, che ne so, lo stare in macelleria, marito e moglie, lui alle carni, lei alla cassa, per venti, trenta, quarant'anni di seguito. Quelle sono persone da ammirare".



Uno sguardo al futuro che porta anche a creare una famiglia? Lei risponde sicura che c'è già un equilibrio "direi che siamo già al completo". Vittoria specifica: "Proprio ora che stiamo cercando di restare in equilibrio, che poi è la cosa più bella... Siamo perfetti così come siamo". Giorgia Palmas ha già una figlia, Sofia, avuta il 15 luglio 2008 dal calciatore Davide Bombardini.