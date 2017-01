21 luglio 2014 "L'Isola dei Famosi", tra novità e sorprese via al toto-conduttore La decima edizione del reality totalmente rinnovata e con inedite estensioni online e social in onda su Canale 5 ai primi mesi del 2015 Tweet google 0 Invia ad un amico

11:26 - E' stata una delle sorprese della presentazione dei palinsesti Mediaset. Canale 5 ospiterà la decima edizione de "L'Isola dei Famosi", uno dei reality show più amati della televisione con inedite estensioni online e social. Ci saranno tante novità e sorprese e nel frattempo è scattato il toto-nomi per la conduzione. Da Gerry Scotti a Ilary Blasi, chi sarà al timone dell'Isola?

Dunque la nuova Isola avrà una estensione 2.0 e mostrerà un nuovo volto ponendo al centro il telespettatore. Non resta che aspettare ancora qualche settimana quando ci saranno degli elementi più concreti a render chiaro il quadro. Intanto c'è attesa sia per il conduttore che per l'inviato o l'inviata. Sono due ruoli chiave del programma assieme, naturalmente, al cast.