"Il Segreto", matrimonio maledetto per Pepa e Tristan

Il tanto atteso giorno per gli appassionati de "Il Segreto" è finalmente arrivato. Nella puntata in onda stasera in prima serata su Canale 5 Pepa e Tristan decidono di sposarsi e di farlo in segreto affinché Donna Francisca non venga a conoscenza delle nozze. Ma quest'ultima arriva alla cerimonia in preda alla collera e scaglia una maledizione ai due innamorati.

Nel frattempo, Soledad continua a rifiutare categoricamente le proposte di sua madre, che cerca di ricucire il rapporto tra lei e Olmo. Manuel si presenta dinanzi a Rosario per esprimerle il suo apparente dispiacere per aver assassinato Paquito: in realtà l'uomo vuole solo assicurarsi che la donna non conosca il suo segreto. Hipólito, invece, origlia una conversazione tra Manuel e Custodio e scopre le loro malvagie intenzioni.