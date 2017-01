18 agosto 2014 "Bayside School", arriva il film verità sulla serie tv Anni Novanta Un documentario di Lifetime svela le rivalità e i dissapori tra i giovani attori Tweet google 0 Invia ad un amico

10:10 - Negli Anni Novanta il cast di "Bayside School" fece sognare un'intera generazione di teenager, ma come spesso accade non è tutto oro quello che luccica. Un film-verità dal titolo The Unauthorized Saved by the Bell Story - che andrà in onda sul canale tv Lifetime - è pronto a svelare i lati nascosti e competitivi dei protagonisti, portando alla luce le rivalità tra i giovani attori e la loro voglia di sfondare a discapito degli altri.

Ad interpretare gli idoli della tv Anni Novanta una nuova generazione di attori, che darà vita ad un racconto inedito di quegli anni riprendone lo stile e il look. Al centro del film le varie rivalità tra i componenti del cast, come la competizione (vera o presunta) tra la protagonista femminile Tiffani-Amber Thiessen (che interpretava la bella Kelly) e l'attrice Lark Voorhies (Lisa Turtle), oppure la continua sfida tra il 'gracilino' Dustin Diamond (alias Screech) con il più muscoloso Mario Lopez (Slater).