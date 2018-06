"Vuoi scommettere?", Stefania Sandrelli scommette sulla bambina che cammina sui tubetti di burrocacao

Stefania Sandrelli fa il suo ingresso nello studio di "Vuoi Scommettere?" accolta da Michelle Hunziker. L’attrice, seppur con qualche riserva, scommette che la piccola Emma, della provincia di Asti, riuscirà a camminare per quindici metri su due file parallele di tubetti di burrocacao, appoggiati a terra, senza farli cadere.



Emma Marrone, ospite della trasmissione, si cimenta per prima nella prova ma fallisce. La sfida è complicata, ma la giovanissima concorrente con sicurezza la porta a termine senza alcun tentennamento. Per la gioia di Stefania Sandrelli, che così evita di pagare pegno.