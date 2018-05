"Vuoi Scommettere?", Silvia Toffanin riuscirà a fare cento addominali in due minuti?

Silvia Toffanin ha messo alla prova la sua resistenza fisica: dopo aver perso a "Vuoi Scommettere?" ha infatti dovuto eseguire cento addominali in meno di due minuti. Una prova difficile che, però, la conduttrice di Verissimo è riuscita a passare a pieni voti. La sua performance ha convinto anche gli altri ospiti presenti in studio a mettersi in gioco: il cuoco Antonio Canavacciolo, Ricky Tognazzi e Maria De Filippi hanno deciso di sdraiarsi sui tappetini da palestra e iniziare a fare addominali dimostrando al pubblico le proprie doti fisiche.