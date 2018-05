"Vuoi Scommettere?", Ilary Blasi dà uno "strappo" ad Andrea Pucci

Andrea Pucci non era convinto che il diciottenne Alessandro sarebbe riuscito a lanciare e riprendere al volo cinque uova in tre minuti, dopo una corsa di circa sette metri. Il ragazzo invece gliele ha rotte nel paniere, queste uova, e Pucci è stato costretto a subire una punizione che non dimenticherà facilmente. Una ceretta, per la quale Ilary Blasi si propone senza indugio fra le risate di ospiti e pubblico. Più si avvicina il fatidico strappo, più viene meno il coraggio di Andrea, che viene sostenuto da una amorevole Ilenia Pastorelli.