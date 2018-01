"Uomini e Donne", Mariano è il nuovo tronista

Mariano Catanzaro è pronto a salire sul trono di "Uomini e Donne" alla ricerca della donna giusta. Il bel napoletano si era già fatto notare dal pubblico come corteggiatore di Valentina Dallari e poi di Desirèe Popper. Per conquistarle aveva fatto di tutto, dalle arrampicate notturne ai massaggi sensuali, sempre con ironia e leggerezza. Le cose però non sono andate bene e adesso, dopo aver sofferto tanto per amore, vuole rimettersi in gioco.