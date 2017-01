"Uomini e Donne", Lucas Peracchi è il nuovo tronista

Per una tronista che va, Silvia, un altro arriva. Come si legge infatti nelle anticipazione del blog della trasmissione "Uomini e Donne", nel salotto dei sentimenti di Maria De Filippi si siede il bel Lucas Peracchi. Ha 27 anni, viene da Piacenza e ama i tatuaggi. Fa subito il pieno di applausi quando si definisce un "ragazzo semplice e umile" anche se non nasconde di avere un passato da modello alle spalle. Troverà l'amore?