"Uomini e Donne", Silvia Raffaele abbandona il trono

E' già finita l'avventura della bella calabrese Silvia Raffaele a "Uomini e Donne". Nell'ultima puntata aveva baciato in esterna sia Rafael che Fabio (a cui aveva riservato anche un'uscita serale a sorpresa), ma giocare su due tavoli ha fatto infuriare entrambi i ragazzi. I corteggiatori, infatti, si sono sentiti presi in giro e hanno fatto un passo indietro. Silvia ha scelto quindi di abbandonare il programma da sola.

A contendersi il cuore di Silvia c'erano Rafael e Fabio che, in modi diversi, erano riusciti ad interessarla. Con entrambi si era lasciata andare ad effusioni e baci passionali, ma il comportamento non è piaciuto ai diretti interessati.



Fabio ammette di essersi sentito preso in giro da lei. Secondo lui Silvia vorrebbe essere corteggiata in quella maniera, ma da un altro uomo. Tina solidarizza con lui e gli suggerisce di scappare. Anche Rafael è deluso dalla tronista e rivela che non è più interessato a corteggiarla.