"Tutta colpa di Galileo", record di ascolti per Annalisa

Grande successo per " Tutta colpa di Galileo " che, in occasione della seconda puntata, totalizza il 7.75% di share coi suoi 451 mila telespettatori. Annalisa , alla sua seconda volta da "conduttrice", conferma il successo della trasmissione e, nonostante la fascia oraria in seconda serata inoltrata, il format riesce ad attirare l’attenzione del pubblico.

La prima edizione del programma prodotto dalla Dueb di Luna Berlusconi, in onda a dicembre 2015, vide la cantautrice impegnata al Cern ed il debutto con "Tutta colpa di Einstein" totalizzò i 384.000 telespettatori. Il debutto di quest’anno supera il precedente totalizzando i 535.000 telespettatori. Non solo, ottimo risconto anche in termini social: durante la serata l’hashtag #ANNALISAinSPACE entra in “tendenza” nella classifica dei trend topic di Twitter.