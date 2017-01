16 novembre 2014 "Tu si que Vales", record di ascolti e brutto incidente per il concorrente ibernato Segna un nuovo record per lo show condotto da Belen Rodriguez e Francesco Sole, con una share del 25.38%, pari a 5 milioni e mezzo di telespettatori, staccando "Ballando con le Stelle" di 1 milione e 300 mila telespettatori e di oltre 5 punti percentuali di share. Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:39 - Paura e commozione nella puntata di “Tu si que Vales”, lo show di Canale 5 basato sul tempo. Mara Venier, giudice popolare, non è riuscita a trattenere le lacrime di fronte all'esibizione di Daniel Pace. Terribile incidente per David Merlini, che si è rotto la gamba durante la sua performance. Per la sesta settimana consecutiva “Tu si que Vales” si conferma leader del sabato sera con una share del 25.38%, pari a 5 milioni e 510 telespettatori.

In questa settima puntata condotta da Belen Rodriguez e Francesco Sole non sono mancate esibizioni spettacolari, esilaranti e commoventi. Per i tre giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti è stato un arduo compito dare un giudizio "a suon di tempo" ai concorrenti.



Particolare e gradita al pubblico maschile la performance di Sara Mills che muoveva i seni (con protesi) a ritmo di musica. Se l'esibizione non ha conquistato Maria De Filippi, pronta a togliere del tempo, ha invece trovato riscontro positivo in Zerbi che ha cercato di ostacolare la collega a metà strada per impedirle di arrivare alla clessidra.



Brutta esperienza per David Merlin, escapologo di 36 anni. Ibernato per 24 ore in un camion refrigeratore, è riuscito nel suo esperimento, ma con serie conseguenze. Sotto gli occhi della madre impaurita, di tutto il pubblico e dei giudici in tensione, si è rotto una gamba con un pezzo di ghiaccio (nel quale era avvolto) che gli è piombato addosso.



Premiato lo spettacolo piromusicale di Erik Granzon, così come le esibizioni acrobatiche dei Fly to Skyes e di Katrin Padovani. Gradito anche il tuffo del Professor Splash e l'esibizione dei giocolieri Pat e Gordon. Buona anche l'esibizione dello Chef Ricki e di José Davila, un addestratore di agility dog.



Grande momento di commozione nel corso dell'esibizione di Daniel Pace che ha ballato sulle note di "Albachiara". Una performance che il danzatore ha dedicato alla sua mamma. La Venier, che proprio di recente ha dichiarato quanto sia doloroso affrontare la malattia della madre che soffre di Alzheimer, non ha saputo trattenere le lacrime. A consolarla con un abbraccio Maria De Filippi e il ballerino.



Roberto Mendicino, con il suo scatto dance non è stato graziato dal pubblico e nemmeno dai giudici che gli hanno tolto il tempo, stessa sorte per Beppe Coco e il suo esperimento musicale.