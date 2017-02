"The Lady", la web serie si accende con le sexy protagoniste

La terza stagione di " The Lady ", la web serie creata da Lory Del Santo, entra nel vivo e schiera in campo le sue bellezze mozzafiato. Tgcom24 offre in anteprima una clip del nuovo episodio - disponibile l'8 febbraio. La protagonista è la bella e ricca Lona ( Gloria Contreras ), che si attira però le invidie della dark lady rivale Zora ( Olga De Mar ). Nel cast anche Natalia Bush, Sarah Altobello e Stella Manente .

"Lona e Zora vivono in modo diverso, ma simile nei meccanismi di convivenza con le persone dalle quali sono circondate" spiega la Del Santo a Tgcom24 "L'odio, la vendetta e la perfidia strisciano su un terreno viscido che piano piano diventa sempre più grande. L'amore però è sempre l'elemento importante che spinge gli animi verso nuovi orizzonti".



"In The Lady tante cose sembrano accadere ma non succedono perché c'è qualcuno che misteriosamente, e all'insaputa di tutti, manovra dall'alto" continua Lory "Siamo tutti pedine di un gioco più grande, che nessuno sembra comprendere."



"Tanti sono i vizi e le virtù che i personaggi manifestano, pavoneggiandosi per conquistare un posto sotto i riflettori. The Lady è una serie che mi ha appassionato sin dall'inizio, perché mi ha permesso di parlare degli esseri umani in senso estetico e mentale. E' un mondo dove trionfa la bellezza, la realtà di tutti i giorni e una spietata consapevolezza dei nostri limiti" conclude la regista.