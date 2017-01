"Supercar" sta per tornare con David Hasselhoff

Il volto segnato dal tempo ma sempre inconfondibile di David Hasselhoff e il rombo della famosa Kitt. Sullo sfondo il deserto americano. Per i fan della famosa serie tv non ci sono dubbi, "Supercar" sta per tornare. Il sito ufficiale ha lanciato un trailer di pochi secondi che alimenta le speranze dei nostalgici di Michael Knight e dell'auto che ha fatto sognare intere generazioni. Per ora però si sa poco...