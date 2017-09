"Striscia la Notizia", Shaila e Mikaela: "Eccoci tra sogni, hobby e amore"

"Striscia la notizia" riparte lunedì 25 settembre alle 20.35 su Canale 5. Nella prima puntata della trentesima edizione del tg satirico di Antonio Ricci debutteranno le due nuove veline, la mora Shaila Gatta e la bionda Mikaela Neaze Silva . Conosciamole meglio in questa intervista doppia a Tgcom24 in cui si raccontano tra hobby, vita privata, sogni e ambizioni.

Nome?

Shaila

Mikaela



Età?

S 21

M 23



Altezza?

S 1.70

M 1.72



Peso forma?

S 54 kg

M 52 kg



Dove sei nata?

S Ad Aversa (Napoli) ma ho vissuto prima a Secondigliano e poi a Roma. Ora sono a Milano.

M A Mosca



Hai fratelli o sorelle?

S Una sorella più grande

M Una sorella



Hai un soprannome?

S Da piccola mi chiamavano Tatti o Shailinka

M No



Pratichi sport?

S Oltre alla danza ho fatto ginnastica artistica e karate. Mi piace molto andare in palestra e tenermi in forma.

M Pallavolo e basket



Sei tifosa di una squadra?

S Forza Napoli per sempre!

M Real Madrid



Hai hobby?

S Mi piaceva tanto farmi le unghie da sola, da piccola. Poi mi piace cucire, ho imparato da mia madre che è sarta.

M Fashion design, cucinare e ascoltare la musica



Il tuo film preferito?

S La saga di Harry Potter

M Jurassic Park



Il tuo piatto preferito?

S Lo preparo io ed è farfalle con il salmone fresco, zucchine e olive

M La pasta con il pesto



Sei fidanzata?

S Sì

M Sì



Matrimonio o convivenza?

S Per adesso nessuna delle due, però direi convivenza. Il matrimonio è una cosa che tutte le ragazze sognano, se un giorno succederà sarà perché sarò proprio sicurissima: il matrimonio si fa una volta sola.

M Convivenza



Sei romantica?

S Tantissimo. Troppo.

M Super



Sei gelosa?

S Troppo, da buona napoletana

M Super



Come vorresti essere definita?

S Simpatica e solare

M Eclettica



La tua Velina del passato preferita?

S Federica Nargi

M Alessia Mancini



Essere a Striscia per te è...?

S Un'occasione molto importante per dimostrare, a chi mi ha dato tanta fiducia, di valere come ballerina e di saper fare poi anche altro