L'inchiesta inizia venerdì a San Basilio, quartiere della Capitale noto per lo spaccio di cocaina, eroina e altri tipi di droghe. Le telecamere di Striscia documentano l’esistenza di spacciatori e tante "sentinelle" appostate per controllare chi entra e chi esce da una delle più grandi piazze di spaccio gestita da famiglie italiane, a quanto sembra, legate alla criminalità organizzata.



Dopo aver constatato che la compravendita di droga avviene alla luce del sole, Vittorio Brumotti inizia la sua campagna contro lo spaccio usando il megafono, come ha già fatto a Milano, Bologna, Zingonia e Padova. Ma qui la reazione è molto più violenta. Da un blocco di case si levano urla di insulti e minacce. La troupe di Striscia va via, ma Brumotti non demorde e torna il giorno dopo per chiedere spiegazioni a sentinelle e spacciatori.



Sceso dal suo furgone, l’inviato di Striscia viene nuovamente insultato e minacciato, quando all’improvviso sente due colpi di arma da fuoco, seguiti dall’aggressione di una persona in passamontagna che gli lancia un mattone e ferisce alla gamba uno dei cameraman. L'inviato di Striscia e la troupe si allontanano velocemente dal quartiere.