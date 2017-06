"Storie in divisa", la prima docu-serie sui Carabinieri di Milano

E' la prima volta che una docu-serie, in sei episodi di 35 minuti distribuiti in tre serate, testimonia la vita sul campo di un'intera caserma. Debutta martedì 20 giugno in seconda serata su Canale 5 "Storie in divisa" diretta dal regista Roberto Burchielli. Il programma racconta l'azione quotidiana degli uomini e delle donne del Comando carabinieri di Rho, una delle zone più popolose e complesse dell'hinterland milanese.