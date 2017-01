"Star Wars Rebels TV Movie", nuove avventure nella galassia

09:35 - "Star Wars Rebels TV Movie", il film d'animazione che introduce l'omonima serie, andrà in onda su Disney Channel e Disney XD il 3 ottobre alle ore 20 e dal 2 novembre la nuova serie solo su Disney XD. I personaggi dell'equipaggio sulla nave Ghost sono in fuga dalla lunga ombra dell'influenza imperiale. Prima o poi sentiranno parlare della distruzione di una certa Morte Nera ma la loro storia scorre in maniera indipendente.

Si vedono nuovi personaggi, nuovi pianeti, nuove razze, perché la vera sfida è esplorare l'universo.



Gli ufficiali imperiali fanno il brutto e il cattivo tempo, maltrattando chiunque e arrestando per tradimento al minimo dissenso. Ezra è un giovane ladruncolo sui 14 anni, che di certo non si tira indietro davanti a un'avventura. L'incontro che cambierà la sua vita con l'equipaggio della Ghost avviene proprio nel corso di un furto di misteriose casse. Quello che doveva essere un colpo molto semplice rappresenterà un punto di svolta. Kanan, cavaliere Jedi sopravvissuto all'Ordine 66, va proprio a scontrarsi con il giovane Ezra per accaparrarsi le casse, intralciandosi goffamente l'uno con l'altro. E da lì gli eventi precipitano in un vortice sempre più serrato di colpi di scena e battute.



"Star Wars Rebels" è stato realizzato da Dave Filoni ("Star Wars: La Guerra dei Cloni"), Simon Kinberg ("X-Men: Giorni di un Futuro Passato", "Sherlock Holmes") e Carrie Beck. Filoni e Kinberg, insieme a Greg Weisman (Gargoyles), sono anche produttori esecutivi di questa serie prodotta dalla Lucasfilm Animation. E gli ingredienti dei film di George Lucas ci sono tutti.