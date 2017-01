"Squadra Antimafia", Marco Bocci lascia la serie: "Ma Calcaterra non morirà"

Colpo di scena per i fan di "Squadra Antimafia", che dovranno dire addio all'affascinante vice questore Domenico Calcaterra. Marco Bocci ha infatti rivelato in esclusiva a "TV Sorrisi e Canzoni" che la prossima stagione (in onda a partire dal 9 settembre su Canale 5) sarà l'ultima per lui. Che fine farà il suo personaggio? "Posso dire che non morirà. Ma uscirà di scena e avrà un ruolo sempre meno centrale nella storia".