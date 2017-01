17 febbraio 2015 "Show dei record", Gerry Scotti presenta i guinness più strani del mondo Al via su Canale la settima edizione, che vede come inviato speciale Edoardo Scotti Tweet google 0 Invia ad un amico

09:44 - Martedì 17 febbraio, in prima serata su Canale 5, prende il via la settima edizione de "Lo Show dei Record". Alla guida della trasmissione Gerry Scotti, affiancato dal figlio Edoardo, al suo debutto in tv nei panni d’inviato, a caccia dei record più stravaganti. Ogni settimana, sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, uomini e donne provenienti da ogni parte del mondo sfidano i propri limiti per entrare nel Guinness World Records 2015.

Ogni recordman porta con sé una storia fatta di fatica, determinazione e, a volte, un pizzico di follia. Per questo motivo, oltre a dare spazio al primato, Gerry Scotti farà conoscere meglio al pubblico gli eccentrici protagonisti delle prove. Il compito di accertare il superamento effettivo di ogni nuovo record è affidato, come sempre, al Giudice Ufficiale Marco Frigatti, coadiuvato dal suo assistente Lorenzo Veltri.



Nell’arena de “Lo Show dei Record” scenderanno anche Zydrunas e Thor che, grazie alle loro eccezionali doti fisiche, saranno protagonisti di un poema epico. Entrambi si sottoporranno a straordinarie prove di potenza per determinare, al termine delle otto puntate chi, tra loro è l’uomo più forte del mondo.



Edoardo Scotti, in collegamento dalla Cina, mostrerà lo strano talento di Liangming Ruan, che cercherà di reggere sul proprio corpo il manto di api più pesante al mondo (il record da battere è di 60 kg).



Lo “Show dei Record” è un programma prodotto da RTI, in collaborazione con Europroduzione. La direzione artistica e la regia sono affidate a Roberto Cenci. Il produttore esecutivo Europroduzione è Enzo Tricarico. Quello Mediaset è Paola Mistura.